Количество оформленных проездных документов через интернет-сервисы ДвЖД в январе 2017 года выросло на треть
20.02.2017, 10:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Дальневосточной железной дороге в январе 2017 года оформлено и оплачено через Интернет более 60,8 тыс. билетов (+34% к январю 2016 года), в том числе на поезда АО "Федеральная пассажирская компания" – более 50 тыс. билетов, АО "Пассажирская компания "Сахалин" – более 10 тыс.
На магистрали отмечается рост популярности у пассажиров электронной регистрации. Данный интернет-сервис, предоставляемый ОАО "РЖД", удобен тем, что пассажирам не нужно перед поездкой распечатывать свой электронный билет на бланке в билетной кассе или на терминале самообслуживания. Для посадки в поезд на всем маршруте следования пассажиру достаточно предъявить проводнику вагона электронный билет (посадочный купон), распечатанный на бумаге (формат А4), или его изображение на экране мобильного устройства (смартфона, планшета), а также документ, удостоверяющий личность пассажира, который указан в электронном билете.
Для развития электронных продаж проездных документов на поезда и в целях улучшения сервиса и повышения удобства для пассажиров при покупке билетов через Интернет ОАО "РЖД" поддерживает мобильную версию официального сайта компании.
На магистрали отмечается рост популярности у пассажиров электронной регистрации. Данный интернет-сервис, предоставляемый ОАО "РЖД", удобен тем, что пассажирам не нужно перед поездкой распечатывать свой электронный билет на бланке в билетной кассе или на терминале самообслуживания. Для посадки в поезд на всем маршруте следования пассажиру достаточно предъявить проводнику вагона электронный билет (посадочный купон), распечатанный на бумаге (формат А4), или его изображение на экране мобильного устройства (смартфона, планшета), а также документ, удостоверяющий личность пассажира, который указан в электронном билете.
Для развития электронных продаж проездных документов на поезда и в целях улучшения сервиса и повышения удобства для пассажиров при покупке билетов через Интернет ОАО "РЖД" поддерживает мобильную версию официального сайта компании.