ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 29 октября из аэропорта «Уфа» увеличится количество рейсов в Москву.



Частотность рейсов в столицу России увеличат авиакомпании S7 (до четырех в день) и «Аэрофлот» (планирует выполнять шесть рейсов ежедневно). Также продолжат выполнение ежедневных перелётов Red Wings и «Уральские авиалинии».



Новый рейс из столицы Башкирии в аэропорт «Шереметьево» согласовала авиакомпания Nordwind. Из Уфы самолёты перевозчика будут отправляться каждый день в 5:55, прилёт в Москву в 06:15, Вылет из «Шереметьево» в 23:20, приземление в 03:20 местного времени. На маршруте авиакомпания намерена эксплуатировать воздушные суда Boeing 737-800 и Airbus A321. Самолёты рассчитаны на перевозку максимально от 189 до 220 пассажиров в салоне экономического класса.



Отметим, что сейчас из Уфы в столицу России выполняются 14 рейсов в день. Регулярные перелёты осуществляют авиакомпании «ЮТэйр», S7, «Аэрофлот», Red Wings и «Уральские авиалинии».