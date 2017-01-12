Коммунальщики Москвы готовятся к сильным снегопадам
12.01.2017, 17:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На столицу надвигается потепление с сильными снегопадами, которые принесёт с собой атмосферный циклон с севера Балкан. До конца недели в Москве может выпасть до 27 сантиметров снега, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
«По прогнозу синоптиков, в Москве ожидается две волны снегопадов. Первая — с 15:00 12 января до 03:00 13 января. Прирост снега составит от трёх до шести сантиметров при температуре минус три — шесть градусов», — сказал Пётр Бирюков.
Вторая волна снегопадов — с 03:00 14 января до утра 16 января, тогда выпадет от 14 до 21 сантиметра осадков при температуре от одного до трёх градусов мороза. «Всего к утру понедельника в городе местами выпадет от 17 до 27 сантиметров снега или более 60 процентов январской нормы», — отметил заммэра.
По его словам, коммунальные и оперативные службы города, а также энергетики уже переведены на усиленный режим работы. Очищать столичные улицы от снега будут около 42 тысяч рабочих ручной уборки и дворников, более 11 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники, включая самосвалы. При необходимости задействуют и большее количество.
Пётр Бирюков добавил, что спецтехника выйдет на сплошное прометание улично-дорожной сети города с последующей противогололёдной обработкой в 23:00 12 января, 05:00 13 января, 09:00 и 21:00 14 января. «Коммунальные службы возьмут под особый контроль очистку от снега пешеходных зон, тротуаров, дворовых территорий, внутриквартальных проездов, парковочных мест, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка», — уточнил заммэра.
Кроме того, уже с утра пятницы коммунальщики начнут круглосуточно вывозить снег на снегосплавные пункты и очищать крыши и фасады зданий от снега и наледи.
По данным на 15:30 загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов. Ожидается, что в вечерний час пик она составит шесть-семь баллов. Возможны затруднения на Варшавском, Каширском и Щёлковском шоссе, проспекте Мира и шоссе Энтузиастов по направлению в область. Также ситуация может осложниться на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольце.
Автомобилистам в условиях непогоды советуют быть особенно внимательными к соблюдению ПДД и правил парковки, не мешать проходам колонн снегоуборочной техники в сопровождении патрулей ДПС. Водителей также просят держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Пешеходам нужно осторожнее передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам.
Наземный городской транспорт тоже готов к непогоде. Специалисты Мосгортранса постоянно следят за ситуацией на дорогах и контролируют состояние подвижного состава, остановок, путей и депо. Перед выходом на линию все автобусы, троллейбусы и трамваи тщательно осматриваются, а водители проходят дополнительный инструктаж. Планируется перевести на усиленный режим работы снегоочистительные вагоны, которые выйдут на трамвайные пути ночью.
Сейчас по столичным улицам курсирует более шести тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев. Все они работают в штатном режиме и готовы к возможному увеличению числа пассажиров.
«По прогнозу синоптиков, в Москве ожидается две волны снегопадов. Первая — с 15:00 12 января до 03:00 13 января. Прирост снега составит от трёх до шести сантиметров при температуре минус три — шесть градусов», — сказал Пётр Бирюков.
Вторая волна снегопадов — с 03:00 14 января до утра 16 января, тогда выпадет от 14 до 21 сантиметра осадков при температуре от одного до трёх градусов мороза. «Всего к утру понедельника в городе местами выпадет от 17 до 27 сантиметров снега или более 60 процентов январской нормы», — отметил заммэра.
По его словам, коммунальные и оперативные службы города, а также энергетики уже переведены на усиленный режим работы. Очищать столичные улицы от снега будут около 42 тысяч рабочих ручной уборки и дворников, более 11 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники, включая самосвалы. При необходимости задействуют и большее количество.
Пётр Бирюков добавил, что спецтехника выйдет на сплошное прометание улично-дорожной сети города с последующей противогололёдной обработкой в 23:00 12 января, 05:00 13 января, 09:00 и 21:00 14 января. «Коммунальные службы возьмут под особый контроль очистку от снега пешеходных зон, тротуаров, дворовых территорий, внутриквартальных проездов, парковочных мест, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка», — уточнил заммэра.
Кроме того, уже с утра пятницы коммунальщики начнут круглосуточно вывозить снег на снегосплавные пункты и очищать крыши и фасады зданий от снега и наледи.
По данным на 15:30 загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов. Ожидается, что в вечерний час пик она составит шесть-семь баллов. Возможны затруднения на Варшавском, Каширском и Щёлковском шоссе, проспекте Мира и шоссе Энтузиастов по направлению в область. Также ситуация может осложниться на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольце.
Автомобилистам в условиях непогоды советуют быть особенно внимательными к соблюдению ПДД и правил парковки, не мешать проходам колонн снегоуборочной техники в сопровождении патрулей ДПС. Водителей также просят держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Пешеходам нужно осторожнее передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам.
Наземный городской транспорт тоже готов к непогоде. Специалисты Мосгортранса постоянно следят за ситуацией на дорогах и контролируют состояние подвижного состава, остановок, путей и депо. Перед выходом на линию все автобусы, троллейбусы и трамваи тщательно осматриваются, а водители проходят дополнительный инструктаж. Планируется перевести на усиленный режим работы снегоочистительные вагоны, которые выйдут на трамвайные пути ночью.
Сейчас по столичным улицам курсирует более шести тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев. Все они работают в штатном режиме и готовы к возможному увеличению числа пассажиров.