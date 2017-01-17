ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 января 2017 года новый дизель-электрический ледокол "Новороссийск" проекта 21900М отправился в первый рабочий рейс.

Ледокол вышел из морского порта Большой порт Санкт-Петербург по направлению в Белое море. В начале февраля "Новороссийск" приступит к работе по ледокольному обеспечению судов, следующих в/из морские порты Кандалакша и Архангельск. Всего "Новороссийск" преодолеет около 2,7 тысяч морских миль.

В ходе перехода новый дизель-электрический ледокол совершит технический заход в морской порт Мурманск, кроме того осуществит проводку балкера ZHEHAT 2.

В Белом море "Новороссийск" будет осуществлять ледокольные проводки крупнотоннажных судов в ледовых условиях.

Ледокол "Новороссийск" построен с применением передовых технологий и способен преодолевать льды толщиной до 1,5 м.

Технические характеристики судна:

Длина - 119,8 м;

Ширина - 27,5 м;

Осадка - 8,5 м;

Скорость хода на чистой воде - 17 узлов.