Ледокол "Новороссийск" вышел в первый рабочий рейс
Ледокол вышел из морского порта Большой порт Санкт-Петербург по направлению в Белое море. В начале февраля "Новороссийск" приступит к работе по ледокольному обеспечению судов, следующих в/из морские порты Кандалакша и Архангельск. Всего "Новороссийск" преодолеет около 2,7 тысяч морских миль.
В ходе перехода новый дизель-электрический ледокол совершит технический заход в морской порт Мурманск, кроме того осуществит проводку балкера ZHEHAT 2.
В Белом море "Новороссийск" будет осуществлять ледокольные проводки крупнотоннажных судов в ледовых условиях.
Ледокол "Новороссийск" построен с применением передовых технологий и способен преодолевать льды толщиной до 1,5 м.
Технические характеристики судна:
Длина - 119,8 м;
Ширина - 27,5 м;
Осадка - 8,5 м;
Скорость хода на чистой воде - 17 узлов.