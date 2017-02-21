Локомотивный парк СЖД в 2017 году пополнят 20 тепловозов
21.02.2017, 16:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2017 году ОАО "РЖД" приобретет 20 новых локомотивов для Северной железной дороги. На эти цели будет направлено 1,8 млрд рублей.
В эксплуатационное локомотивное депо Иваново поступят 11 тепловозов серии ТЭП70БС производства Коломенского тепловозостроительного завода. Эти тепловозы предназначены для вождения пассажирских поездов повышенной комфортности на неэлектрифицированных участках железных дорог. Входящая в тепловоз система энергоснабжения вагонов поезда позволит уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу, улучшить условия труда проводников вагонов.
В эксплуатационное локомотивное депо Ярославль-Главный поступят 9 маневровых тепловозов ТЭМ14, произведенных на Людиновском тепловозостроительном заводе. Тепловозы ТЭМ14 предназначены для работы на станциях и легкой магистральной работы, отличаются модульной системой исполнения для удобства обслуживания и ремонта, улучшенной системой запуска двигателя.
В эксплуатационное локомотивное депо Иваново поступят 11 тепловозов серии ТЭП70БС производства Коломенского тепловозостроительного завода. Эти тепловозы предназначены для вождения пассажирских поездов повышенной комфортности на неэлектрифицированных участках железных дорог. Входящая в тепловоз система энергоснабжения вагонов поезда позволит уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу, улучшить условия труда проводников вагонов.
В эксплуатационное локомотивное депо Ярославль-Главный поступят 9 маневровых тепловозов ТЭМ14, произведенных на Людиновском тепловозостроительном заводе. Тепловозы ТЭМ14 предназначены для работы на станциях и легкой магистральной работы, отличаются модульной системой исполнения для удобства обслуживания и ремонта, улучшенной системой запуска двигателя.