ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международный аэропорт «Казань» стал обладателем 3-ой национальной премии «Воздушные Ворота России» в номинации «Лучший аэропорт» (международный аэропорт - до 2 млн. пассажиров в год) по итогам работы в 2016 году.

Казанский аэропорт уже третий год подряд становится победителем в данной номинации.

Торжественная церемония награждения состоялась 8 февраля в Москве в рамках отраслевого Форума NAIS-2017.

Алексей Старостин, генеральный директор АО «Международный аэропорт «Казань»:

«В первую очередь хочется поблагодарить экспертов и пассажиров за оценку нашей работы. Во многом именно благодаря экспертному мнению коллег и конструктивным замечаниям пассажиров нам удаётся непрерывно двигаться в направлении улучшения аэропортовой инфраструктуры и качества оказываемых в аэропорту услуг. Ежегодно мы улучшаем сервисную составляющую, внедряем высокотехнологичное оборудование.

Премию «Воздушные Ворота России» мы получаем третий год подряд. Это является серьёзнейшим стимулом для дальнейшего развития нашего предприятия».