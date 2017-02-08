Международный аэропорт "Казань" вновь признан лучшим аэропортом в рамках премии "Воздушные Ворота России"
08.02.2017, 15:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международный аэропорт «Казань» стал обладателем 3-ой национальной премии «Воздушные Ворота России» в номинации «Лучший аэропорт» (международный аэропорт - до 2 млн. пассажиров в год) по итогам работы в 2016 году.
Казанский аэропорт уже третий год подряд становится победителем в данной номинации.
Торжественная церемония награждения состоялась 8 февраля в Москве в рамках отраслевого Форума NAIS-2017.
Алексей Старостин, генеральный директор АО «Международный аэропорт «Казань»:
«В первую очередь хочется поблагодарить экспертов и пассажиров за оценку нашей работы. Во многом именно благодаря экспертному мнению коллег и конструктивным замечаниям пассажиров нам удаётся непрерывно двигаться в направлении улучшения аэропортовой инфраструктуры и качества оказываемых в аэропорту услуг. Ежегодно мы улучшаем сервисную составляющую, внедряем высокотехнологичное оборудование.
Премию «Воздушные Ворота России» мы получаем третий год подряд. Это является серьёзнейшим стимулом для дальнейшего развития нашего предприятия».
Казанский аэропорт уже третий год подряд становится победителем в данной номинации.
Торжественная церемония награждения состоялась 8 февраля в Москве в рамках отраслевого Форума NAIS-2017.
Алексей Старостин, генеральный директор АО «Международный аэропорт «Казань»:
«В первую очередь хочется поблагодарить экспертов и пассажиров за оценку нашей работы. Во многом именно благодаря экспертному мнению коллег и конструктивным замечаниям пассажиров нам удаётся непрерывно двигаться в направлении улучшения аэропортовой инфраструктуры и качества оказываемых в аэропорту услуг. Ежегодно мы улучшаем сервисную составляющую, внедряем высокотехнологичное оборудование.
Премию «Воздушные Ворота России» мы получаем третий год подряд. Это является серьёзнейшим стимулом для дальнейшего развития нашего предприятия».