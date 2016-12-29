Мэр Москвы открыл после ремонта станцию метро "Фрунзенская"
29.12.2016, 13:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Станция метро «Фрунзенская» Сокольнической линии открылась после ремонта. Церемонию открытия провел Мэр Москвы Сергей Собянин. Пропускная способность станции увеличилась до 30 тысяч человек на вход. Для пассажиров станция станет доступна во второй половине дня 29 декабря.
Станция метро «Фрунзенская» закрылась на ремонт в январе 2016 года. Открытие отреставрированной станции провел Сергея Собянин. Главной целью реконструкции была не только улучшение условий для пассажиров, но и сохранение исторического облика. «Фрунзенская» была открыта последней в 1957 году и является одной из станций, выполненных в стиле «сталинского ампира». В ходе реконструкции была воссоздана внутренняя облицовка пола и стен натуральным гранитом, белым и красным мрамором, установлены копии 12 деревянных дверей, оригинальные осветительные приборы, кованые решетки и гермозатвор (специальные ворота, не пропускающие воду, воздух, радиоактивную пыль, которые применяют для предотвращения затопления станции и в других чрезвычайных ситуациях).
Инфраструктура станции также была обновлена. Для удобства пассажиров были установлены 4 новых эскалатора модели «ЭС-02», 8 новых турникетов из современных материалов, были введены новые способы оплаты проезда – PayPass и PayWave – а также обновленная система навигации в метрополитене, обновлены системы коммуникации. Для пассажиров со слабым зрением было сделано тактильное покрытие пола. Одним из ключевых новшеств стали новые эскалаторы, которые с помощью защитных щеток снижают возможность попадания одежды в верхнюю и нижнюю гребенку, а электропотребление снизилось на 40%.
Станция «Фрунзенская» расположена между станциями «Парк культуры» и «Спортивная». Станция обслуживает жителей района Хамовники, , а также сотрудников и посетителей Минобороны России, многочисленных образовательных, медицинских, культурных и других учреждений, расположенных в этом районе.
В частности, вблизи станции расположены Первый государственный медицинский университет им. Сеченова, Московский педагогический государственный университет, Академия хореографии и Московский технологический университет им. Ломоносова, в которых учатся более 40 тысяч человек.
Станция метро «Фрунзенская» закрылась на ремонт в январе 2016 года. Открытие отреставрированной станции провел Сергея Собянин. Главной целью реконструкции была не только улучшение условий для пассажиров, но и сохранение исторического облика. «Фрунзенская» была открыта последней в 1957 году и является одной из станций, выполненных в стиле «сталинского ампира». В ходе реконструкции была воссоздана внутренняя облицовка пола и стен натуральным гранитом, белым и красным мрамором, установлены копии 12 деревянных дверей, оригинальные осветительные приборы, кованые решетки и гермозатвор (специальные ворота, не пропускающие воду, воздух, радиоактивную пыль, которые применяют для предотвращения затопления станции и в других чрезвычайных ситуациях).
Инфраструктура станции также была обновлена. Для удобства пассажиров были установлены 4 новых эскалатора модели «ЭС-02», 8 новых турникетов из современных материалов, были введены новые способы оплаты проезда – PayPass и PayWave – а также обновленная система навигации в метрополитене, обновлены системы коммуникации. Для пассажиров со слабым зрением было сделано тактильное покрытие пола. Одним из ключевых новшеств стали новые эскалаторы, которые с помощью защитных щеток снижают возможность попадания одежды в верхнюю и нижнюю гребенку, а электропотребление снизилось на 40%.
Станция «Фрунзенская» расположена между станциями «Парк культуры» и «Спортивная». Станция обслуживает жителей района Хамовники, , а также сотрудников и посетителей Минобороны России, многочисленных образовательных, медицинских, культурных и других учреждений, расположенных в этом районе.
В частности, вблизи станции расположены Первый государственный медицинский университет им. Сеченова, Московский педагогический государственный университет, Академия хореографии и Московский технологический университет им. Ломоносова, в которых учатся более 40 тысяч человек.