Мэр Москвы поддержал идею круглосуточной работы метро по большим праздникам
13.01.2017, 15:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В среду 11 января на заседании Президиума Правительства столицы Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею круглосуточной работы городского метро по большим праздникам.
«Опыт круглосуточной работы метро в Новогоднюю ночь был успешным. В будущем круглосуточную работу метро следует организовать не только на Новый год, но и по другим большим праздникам с традиционными ночными гуляниями», - сказал Сергей Собянин.
В свою очередь, заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов доложил на заседании Президиума, что городской общественный транспорт в Москве работал всю новогоднюю ночь без сбоев.
«По вашему поручению, Сергей Семенович, за 80 лет работы московский метрополитен впервые работал всю новогоднюю ночь без остановки. Также в круглосуточном режиме, с 31 декабря по 1 января, функционировало и московское центральное кольцо, и 153 маршрута наземного городского транспорта. Ни одного сбоя в работе всех видов транспорта не было», - подчеркнул Максим Ликсутов.
Руководитель Департамента транспорта также отметил, что городской транспорт Москвы перевез более 57 миллионов пассажиров в праздничный период.
«Всего в праздничные дни с 31 декабря по 8 января городским транспортом было перевезено 57,4 млн пассажиров. Хочу отметить, что погодные условия никак не сказались на перевозке пассажиров», - сказал заместитель Мэра Москвы.
Помимо этого, он сообщил, что в саму новогоднюю ночь городским транспортом воспользовалось 510 тысяч пассажиров.
«Опыт круглосуточной работы метро в Новогоднюю ночь был успешным. В будущем круглосуточную работу метро следует организовать не только на Новый год, но и по другим большим праздникам с традиционными ночными гуляниями», - сказал Сергей Собянин.
В свою очередь, заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов доложил на заседании Президиума, что городской общественный транспорт в Москве работал всю новогоднюю ночь без сбоев.
«По вашему поручению, Сергей Семенович, за 80 лет работы московский метрополитен впервые работал всю новогоднюю ночь без остановки. Также в круглосуточном режиме, с 31 декабря по 1 января, функционировало и московское центральное кольцо, и 153 маршрута наземного городского транспорта. Ни одного сбоя в работе всех видов транспорта не было», - подчеркнул Максим Ликсутов.
Руководитель Департамента транспорта также отметил, что городской транспорт Москвы перевез более 57 миллионов пассажиров в праздничный период.
«Всего в праздничные дни с 31 декабря по 8 января городским транспортом было перевезено 57,4 млн пассажиров. Хочу отметить, что погодные условия никак не сказались на перевозке пассажиров», - сказал заместитель Мэра Москвы.
Помимо этого, он сообщил, что в саму новогоднюю ночь городским транспортом воспользовалось 510 тысяч пассажиров.