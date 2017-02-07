Морозная погода не повлияла на работу общественного транспорта в Москве
07.02.2017, 12:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Установленное в транспорте отопительное оборудование держат на особом контроле. Накануне была организована дополнительная проверка всех основных агрегатов, а также уплотнителей дверей и окон в автобусах, трамваях и троллейбусах.
Морозы, пришедшие в столицу 6 и 7 февраля, не сказались на работе общественного транспорта. В утренний час пик по московским улицам курсировало более шести тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев.
Специалисты ГУП «Мосгортранс» на особом контроле держат состояние отопительного оборудования транспортных средств. Накануне была проведена дополнительная проверка всех основных агрегатов, а также уплотнителей дверей и окон в автобусах, трамваях и троллейбусах.
В настоящее время наземный транспорт полностью подготовлен к работе в сложных погодных условиях и функционирует в усиленном режиме. Его бесперебойную работу круглосуточно обеспечивают около 200 человек, постоянно задействованы в обслуживании контактной сети 50 единиц спецтехники. Для исключения образования наледи специальным составом обработано более 900 стрелочных переводов на трамвайных путях.
В ночь на 7 февраля температура воздуха опустилась до минус 25–27 градусов. Днём во вторник ожидается до 18–20 градусов мороза. Холода сохранятся и в среду (ночью от минус 21 до минус 23 градусов, днём — минус 11–13 градусов). Температура воздуха начнёт постепенно расти только к концу недели.
В морозную погоду повышается вероятность аварий на дорогах и увеличивается число случаев обморожения. Москвичам и гостям города рекомендуют по возможности не находиться на улице долго, надевать тёплую одежду и обувь. Водителям лучше отказаться от дальних поездок, на дорогах необходимо быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим.
Морозы, пришедшие в столицу 6 и 7 февраля, не сказались на работе общественного транспорта. В утренний час пик по московским улицам курсировало более шести тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев.
Специалисты ГУП «Мосгортранс» на особом контроле держат состояние отопительного оборудования транспортных средств. Накануне была проведена дополнительная проверка всех основных агрегатов, а также уплотнителей дверей и окон в автобусах, трамваях и троллейбусах.
В настоящее время наземный транспорт полностью подготовлен к работе в сложных погодных условиях и функционирует в усиленном режиме. Его бесперебойную работу круглосуточно обеспечивают около 200 человек, постоянно задействованы в обслуживании контактной сети 50 единиц спецтехники. Для исключения образования наледи специальным составом обработано более 900 стрелочных переводов на трамвайных путях.
В ночь на 7 февраля температура воздуха опустилась до минус 25–27 градусов. Днём во вторник ожидается до 18–20 градусов мороза. Холода сохранятся и в среду (ночью от минус 21 до минус 23 градусов, днём — минус 11–13 градусов). Температура воздуха начнёт постепенно расти только к концу недели.
В морозную погоду повышается вероятность аварий на дорогах и увеличивается число случаев обморожения. Москвичам и гостям города рекомендуют по возможности не находиться на улице долго, надевать тёплую одежду и обувь. Водителям лучше отказаться от дальних поездок, на дорогах необходимо быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим.