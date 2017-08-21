ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "Морской порт Санкт-Петербург" (МП СПб, входит в UCL Holding) введены в эксплуатацию три новых ричстакера SANY, предназначенных для обеспечения работы контейнерного сервиса МП СПб. Новая техника позволит компании эффективно обрабатывать растущий контейнерный грузопоток, который с начала текущего года увеличился почти в 3 раза, до 11,9 тыс. TEUs.

Каждый ричстакер оснащён спредером с четырьмя захватами и надёжными фиксаторами строп, позволяющими поднимать груз весом до 45 тонн. В машине установлены механизмы контроля водителем всех основных функций. SANY оборудован системой перераспределения энергии, что повышает его экологичность; автоматической системой пожаротушения подкапотного пространства; системой, исключающей опрокидывание при подъёме/опускании контейнера; а также уникальной системой освещения, улучшающей видимость при выполнении работ. Ричстакер укомплектован многофункциональным эргономичным сиденьем для более комфортной работы докеров. Кроме того, модель для МП СПб предполагает усиленные нагрузки во время эксплуатации.

Поступление в порт новых ричстакеров - очередной шаг в реализации программы модернизации технического оснащения терминалов. Так, в начале года компания ввела в эксплуатацию восемь вилочных автопогрузчиков ТСМ грузоподъёмностью 8 тонн, грейферное и весовое оборудование для обработки насыпных и навалочных грузов, а также применила новую специализированную оснастку для портальных кранов. До конца текущего года МП СПб планирует приобрести ещё не менее 20 единиц малых, средних и тяжёлых погрузчиков и тягачей.

АО "Морской порт Санкт-Петербург" (входит в UCL Port, стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding) - крупнейший оператор, оказывающий услуги по перевалке всех видов сухих грузов в Большом порту Санкт-Петербурга. Оперирует современными универсальными перегрузочными комплексами генеральных и навалочных грузов, а также специализированными терминалами по обработке ро-ро грузов и контейнеров. В I полугодии 2017 года МП СПб обработано 3,6 млн тонн грузов.