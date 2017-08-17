ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 200 предложений в проект технического задания столичного электробуса поступило в Мосгортранс от экспертов и жителей города. Специалисты внимательно рассмотрели комментарии и после их изучения обновили документ. Приём рекомендаций продолжится до 1 сентября.



Основные изменения в проекте технического задания связаны с улучшением системы климат-контроля в салоне электробуса. Также в обновлённой версии техзадания расширен список данных, которые будут выводиться на приборную панель в кабине водителя. Это позволит повысить комфорт для пассажиров и удобство управления для водителя электробуса.



Приоритетными характеристиками инновационного вида транспорта по-прежнему остались экологичность, высокая мобильность и безопасность. В электробусах установят самое современное оборудование, в том числе системы климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигации. Также салоны оснастят USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств и доступом к Wi-Fi. Проезд в электробусе будет удобным для всех пассажиров, в том числе для маломобильных.



Зарядка нового вида транспорта будет производиться в парках и на конечных станциях городских маршрутов. Запас хода составит более 40 километров, максимальная скорость — не менее 70 километров в час.



Конкурс на поставку 300 автобусов на электрической тяге по контракту жизненного цикла на срок не менее 15 лет будет объявлен до конца года. Обязательным условием договора станет локализация производства подвижного состава на территории России.