Московский монорельс с понедельника начнёт работать в экскурсионном режиме
22.01.2017, 17:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский монорельс перейдёт на новое расписание с 23 января. Это связано со снижением пассажиропотока. Поезда будут ходить в экскурсионном режиме, с 08:00 до 20:00; интервалы составят 30 минут.
Развитие системы общественного транспорта повысило доступность северной части города. Запуск Московского центрального кольца и ввод трёх новых станций Люблинско-Дмитровской линии подземки позволили жителям и гостям столицы строить более удобные и короткие маршруты, поэтому пассажиров на монорельсе стало меньше.
"Для оптимизации работы Московского монорельса в новом году мы провели исследования его эффективности и востребованности. В 2016 году им воспользовалось на 15% меньше людей, чем годом ранее, и пассажиропоток продолжает снижаться", — рассказал начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.
В результате было принято решение изменить расписание движения поездов на монорельсе.
"Экскурсионный график работы — наиболее оптимальный на сегодняшний день, учитывая сложившийся пассажиропоток", — добавил Дмитрий Пегов.
Стоимость поездки останется такой же, как на метро.
Развитие системы общественного транспорта повысило доступность северной части города. Запуск Московского центрального кольца и ввод трёх новых станций Люблинско-Дмитровской линии подземки позволили жителям и гостям столицы строить более удобные и короткие маршруты, поэтому пассажиров на монорельсе стало меньше.
"Для оптимизации работы Московского монорельса в новом году мы провели исследования его эффективности и востребованности. В 2016 году им воспользовалось на 15% меньше людей, чем годом ранее, и пассажиропоток продолжает снижаться", — рассказал начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.
В результате было принято решение изменить расписание движения поездов на монорельсе.
"Экскурсионный график работы — наиболее оптимальный на сегодняшний день, учитывая сложившийся пассажиропоток", — добавил Дмитрий Пегов.
Стоимость поездки останется такой же, как на метро.