Московское центральное кольцо перевезло 25 миллионов пассажиров
23.12.2016, 21:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На станции "Лужники" состоялось поздравление 25-миллионного пассажира Московского центрального кольца, именно столько человек воспользовались услугами электропоездов "Ласточка" с момента открытия пассажирского движения по кольцу.
Юбилейным пассажиром стала москвичка Елизавета Федотова, ей и её одиннадцатилетнему сыну Максиму вручили ценные призы. В церемонии награждения участвовали начальник департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" ОАО "РЖД" Максим Шнейдер и начальник ГУП "Московский метрополитен" Дмитрий Пегов.
Московское центральное кольцо начало свою работу 10 сентября 2016 года, а с 8 ноября для пассажиров были открыты все остановочные пункты МЦК. В настоящее время в будние дни число пассажиров МЦК превышает 300 тысяч, а накануне в четверг 22 декабря был установлен новый рекорд по количеству пассажиров кольца – 318,9 тысяч человек. Учитывая востребованность нового вида городского транспорта ОАО "РЖД" было принято решение о круглосуточной работе МЦК в новогоднюю ночь: поезда "Ласточка" будут следовать по кольцу с интервалом в 12 минут.
Движение поездов по МЦК осуществляется ежедневно с 05:50 до 00:30. Поезда "Ласточка" следуют по кольцу с интервалом от 6 минут в часы пик (с 7:30 до 11:30 и с 17:00 до 20:30) и 12 минут во внепиковое время. В выходные и праздничные дни с 13:00 до 18:00 поезда также следуют с интервалом в 6 минут. Полный круг по кольцу поезда совершают за 84 минуты.
В настоящее время продолжается подготовка к запуску в коммерческую эксплуатацию электропоездов "Ласточка" (ЭС2Г) с обновлённой компоновкой салона, предназначенной специально для Московского центрального кольца. Обновлённые составы поступают в депо Подмосковная с завода "Уральские локомотивы" в г. Верхняя Пышма (Свердловская область).
Новые "Ласточки" более просторны и вместительны: за счёт сокращения числа кресел (вместо компоновки 3 ряда + 2 ряда кресел в новых поездах применяются компоновка 2+2) общее количество мест для пассажиров возросло почти до 1500. Также во всех вагонах появились верхние поручни для пассажиров и широкие мониторы с информацией о движении поезда, в вагонах №2 и №4 установлены крепления для велосипедов.
Доля компонентов отечественного производства, используемых при сборке поезда, достигла 70%. Подвижной состав, обслуживающий пассажиров МЦК, будет полностью обновлён до конца 2017 года.
Юбилейным пассажиром стала москвичка Елизавета Федотова, ей и её одиннадцатилетнему сыну Максиму вручили ценные призы. В церемонии награждения участвовали начальник департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" ОАО "РЖД" Максим Шнейдер и начальник ГУП "Московский метрополитен" Дмитрий Пегов.
Московское центральное кольцо начало свою работу 10 сентября 2016 года, а с 8 ноября для пассажиров были открыты все остановочные пункты МЦК. В настоящее время в будние дни число пассажиров МЦК превышает 300 тысяч, а накануне в четверг 22 декабря был установлен новый рекорд по количеству пассажиров кольца – 318,9 тысяч человек. Учитывая востребованность нового вида городского транспорта ОАО "РЖД" было принято решение о круглосуточной работе МЦК в новогоднюю ночь: поезда "Ласточка" будут следовать по кольцу с интервалом в 12 минут.
Движение поездов по МЦК осуществляется ежедневно с 05:50 до 00:30. Поезда "Ласточка" следуют по кольцу с интервалом от 6 минут в часы пик (с 7:30 до 11:30 и с 17:00 до 20:30) и 12 минут во внепиковое время. В выходные и праздничные дни с 13:00 до 18:00 поезда также следуют с интервалом в 6 минут. Полный круг по кольцу поезда совершают за 84 минуты.
В настоящее время продолжается подготовка к запуску в коммерческую эксплуатацию электропоездов "Ласточка" (ЭС2Г) с обновлённой компоновкой салона, предназначенной специально для Московского центрального кольца. Обновлённые составы поступают в депо Подмосковная с завода "Уральские локомотивы" в г. Верхняя Пышма (Свердловская область).
Новые "Ласточки" более просторны и вместительны: за счёт сокращения числа кресел (вместо компоновки 3 ряда + 2 ряда кресел в новых поездах применяются компоновка 2+2) общее количество мест для пассажиров возросло почти до 1500. Также во всех вагонах появились верхние поручни для пассажиров и широкие мониторы с информацией о движении поезда, в вагонах №2 и №4 установлены крепления для велосипедов.
Доля компонентов отечественного производства, используемых при сборке поезда, достигла 70%. Подвижной состав, обслуживающий пассажиров МЦК, будет полностью обновлён до конца 2017 года.