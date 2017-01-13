Первый поезд метро "Москва" готовится к выходу на линию столичной подземки
13.01.2017, 17:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый экземпляр поезда нового поколения «Москва» прибыл в столичное метро, сообщил журналистам начальник подземки Дмитрий Пегов. «Поезд 765-й серии (“Москва”) уже прибыл в Московский метрополитен, и я подписал приказ о начале его испытаний. Он сейчас готовится к выходу на линию», — сказал он.
По словам начальника метрополитена, поезда этой серии будут курсировать по Таганско-Краснопресненской ветке и заменят составы типа «Ёж».
Дмитрий Пегов также сообщил, что тематический поезд, оформленный к Новому году, могут снова запустить к следующему празднику. «Мы сохраним этот поезд, до 15 января он будет ходить. Потом отправим его в депо “Митино” и оставим до следующего Нового года», — уточнил он.
Название «Москва» для нового типа поездов выбрали сами горожане в ходе голосования в проекте «Активный гражданин».
Составы вмещают на 15 процентов больше, а их главная особенность — сквозной проход через все вагоны. Сами вагоны оснащены новейшими системами вентиляции и освещения, имеют широкие дверные проёмы, тёплые поручни, места для маломобильных пассажиров.
Там установлены сенсорные мониторы и интерактивные карты, с помощью которых можно найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.
Всего до 2020 года метрополитен получит 96 современных поездов (768 вагонов).
По словам начальника метрополитена, поезда этой серии будут курсировать по Таганско-Краснопресненской ветке и заменят составы типа «Ёж».
Дмитрий Пегов также сообщил, что тематический поезд, оформленный к Новому году, могут снова запустить к следующему празднику. «Мы сохраним этот поезд, до 15 января он будет ходить. Потом отправим его в депо “Митино” и оставим до следующего Нового года», — уточнил он.
Название «Москва» для нового типа поездов выбрали сами горожане в ходе голосования в проекте «Активный гражданин».
Составы вмещают на 15 процентов больше, а их главная особенность — сквозной проход через все вагоны. Сами вагоны оснащены новейшими системами вентиляции и освещения, имеют широкие дверные проёмы, тёплые поручни, места для маломобильных пассажиров.
Там установлены сенсорные мониторы и интерактивные карты, с помощью которых можно найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.
Всего до 2020 года метрополитен получит 96 современных поездов (768 вагонов).