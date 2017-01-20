На 11-й Парковой улице в Москве введён односторонний участок движения
20.01.2017, 17:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 20 января, на участке 11-й Парковой улицы изменилась схема организации движения – введено одностороннее движение по направлению на участке от Верхней Первомайской улицы до Измайловского бульвара.
Решение было принято на основе многочисленных обращений граждан и муниципального сообщества с предложениями увеличить количество парковочных мест на заявленных улицах и согласовано с префектурой Восточного административного округа.
Новая схема организации дорожного движения способствует увеличению парковочных мест, при этом, сохраняя внутрирайонную связность и не создавая транспортных перепробегов.
Решение было принято на основе многочисленных обращений граждан и муниципального сообщества с предложениями увеличить количество парковочных мест на заявленных улицах и согласовано с префектурой Восточного административного округа.
Новая схема организации дорожного движения способствует увеличению парковочных мест, при этом, сохраняя внутрирайонную связность и не создавая транспортных перепробегов.