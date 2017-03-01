На 24 улицах Москвы трамвайные пути отделят от остального транспорта
01.03.2017, 12:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В этом году в Москве продолжат проект обособления трамвайных путей. Их оснастят специальными плитами, мешающими проезду автомобилей.
Обособление будет проводиться как с помощью разметки, так и с помощью специальных инновационных конструкций - плит верхнего покрытия с боковыми выступами. Последние мешают проезду автомобилей, благодаря чему, пояснили в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), ни один водитель не сможет оставить свою машину на трамвайных путях и создать помеху движению общественного транспорта.
Проект обособления трамвайных путей стартовал в 2016 году. Тогда на трёх улицах (Халтуринской, Первомайской, Костякова), а также на Чистопрудном бульваре появились камеры фотовидеофиксации и дорожная разметка «Выделенная полоса для маршрутного транспорта». Благодаря этому средняя скорость движения трамваев на этих участках увеличилась на три — пять процентов в часы пик и на 20–30 — во внепиковое время. На Чистопрудном бульваре по программе «Моя улица» построили две высокие посадочные платформы, обеспечивающие безопасную посадку и высадку пассажиров трамвая.
В рамках эксперимента 200 метров путей на улице Свободы обособили при помощи инновационной плиты верхнего покрытия путей с боковыми выступами, препятствующими проезду автомобилей. Несмотря на небольшую протяжённость участка, его сооружение обеспечило сокращение времени движения трамваев маршрута № 6 на три — пять минут. Как уточнили в ЦОДД, за год не произошло ни одной аварии, причиной которой могла бы стать инновационная конструкция.
Обособление будет проводиться как с помощью разметки, так и с помощью специальных инновационных конструкций - плит верхнего покрытия с боковыми выступами. Последние мешают проезду автомобилей, благодаря чему, пояснили в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), ни один водитель не сможет оставить свою машину на трамвайных путях и создать помеху движению общественного транспорта.
Проект обособления трамвайных путей стартовал в 2016 году. Тогда на трёх улицах (Халтуринской, Первомайской, Костякова), а также на Чистопрудном бульваре появились камеры фотовидеофиксации и дорожная разметка «Выделенная полоса для маршрутного транспорта». Благодаря этому средняя скорость движения трамваев на этих участках увеличилась на три — пять процентов в часы пик и на 20–30 — во внепиковое время. На Чистопрудном бульваре по программе «Моя улица» построили две высокие посадочные платформы, обеспечивающие безопасную посадку и высадку пассажиров трамвая.
В рамках эксперимента 200 метров путей на улице Свободы обособили при помощи инновационной плиты верхнего покрытия путей с боковыми выступами, препятствующими проезду автомобилей. Несмотря на небольшую протяжённость участка, его сооружение обеспечило сокращение времени движения трамваев маршрута № 6 на три — пять минут. Как уточнили в ЦОДД, за год не произошло ни одной аварии, причиной которой могла бы стать инновационная конструкция.