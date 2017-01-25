На Белорусском направлении МЖД в феврале изменится маршрут следования двух электричек
25.01.2017, 12:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Мосузле железнодорожники продолжают развивать радиальные направления Московской железной дороги. В частности, на Белорусском направлении МЖД в рамках строительства дополнительных главных путей на участке Москва – Одинцово на остановочном пункте Рабочий Посёлок в феврале будут продолжены работы по строительству подземного пешеходного перехода.
Строительство будет проходить в период технологических "окон" с 1 по 28 февраля с 10:55 до 14:25, кроме выходных дней (4, 5, 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25 и 26) февраля.
Обращаем внимание пассажиров, что во время строительных работ будет укорочен маршрут следования двух дневных электричек, курсирующих между Белорусским вокзалом и станцией Усово.
Строительство будет проходить в период технологических "окон" с 1 по 28 февраля с 10:55 до 14:25, кроме выходных дней (4, 5, 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25 и 26) февраля.
Обращаем внимание пассажиров, что во время строительных работ будет укорочен маршрут следования двух дневных электричек, курсирующих между Белорусским вокзалом и станцией Усово.