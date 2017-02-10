ОРЕАНДА-НОВОСТИ  В 2017 году на Дальневосточной железной дороге будут обновлены 37 железнодорожных переездов

Дальневосточная железная дорога повысит безопасность движения на железнодорожных переездах. Соответствующей программой предусмотрен целый перечень организационных и технических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Помимо профилактических мер, предусмотрены и капитальные вложения в обустройство самих инфраструктурных объектов.

Всего в границах Дальневосточной магистрали в текущем году планируется обновить 37 железнодорожных переездов. На эти цели будет направлено около 14,6 млн рублей.

В течение года планируется провести капитальный ремонт 13 переездов, оборудовать 3 объекта автоматической переездной сигнализацией, на 5 переездах – установить светодиодные светофоры, на двух – улучшить электроснабжение, на одном – освещение. Новый резинокордовый настил появится на 13 пересечениях автомобильных и железных дорог.

Комплекс мер будет способствовать повышению уровня транспортной безопасности на переездах, однако многое зависит от самих автолюбителей. Напомним, с начала текущего года на железнодорожных переездах магистрали зафиксировано уже 4 ДТП. Причиной каждого из них стали грубые нарушения водителями правил дорожного движения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.