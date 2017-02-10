На Дальневосточной ЖД установят 37 железнодорожных переездов
10.02.2017, 10:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2017 году на Дальневосточной железной дороге будут обновлены 37 железнодорожных переездов
Дальневосточная железная дорога повысит безопасность движения на железнодорожных переездах. Соответствующей программой предусмотрен целый перечень организационных и технических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Помимо профилактических мер, предусмотрены и капитальные вложения в обустройство самих инфраструктурных объектов.
Всего в границах Дальневосточной магистрали в текущем году планируется обновить 37 железнодорожных переездов. На эти цели будет направлено около 14,6 млн рублей.
В течение года планируется провести капитальный ремонт 13 переездов, оборудовать 3 объекта автоматической переездной сигнализацией, на 5 переездах – установить светодиодные светофоры, на двух – улучшить электроснабжение, на одном – освещение. Новый резинокордовый настил появится на 13 пересечениях автомобильных и железных дорог.
Комплекс мер будет способствовать повышению уровня транспортной безопасности на переездах, однако многое зависит от самих автолюбителей. Напомним, с начала текущего года на железнодорожных переездах магистрали зафиксировано уже 4 ДТП. Причиной каждого из них стали грубые нарушения водителями правил дорожного движения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
Дальневосточная железная дорога повысит безопасность движения на железнодорожных переездах. Соответствующей программой предусмотрен целый перечень организационных и технических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Помимо профилактических мер, предусмотрены и капитальные вложения в обустройство самих инфраструктурных объектов.
Всего в границах Дальневосточной магистрали в текущем году планируется обновить 37 железнодорожных переездов. На эти цели будет направлено около 14,6 млн рублей.
В течение года планируется провести капитальный ремонт 13 переездов, оборудовать 3 объекта автоматической переездной сигнализацией, на 5 переездах – установить светодиодные светофоры, на двух – улучшить электроснабжение, на одном – освещение. Новый резинокордовый настил появится на 13 пересечениях автомобильных и железных дорог.
Комплекс мер будет способствовать повышению уровня транспортной безопасности на переездах, однако многое зависит от самих автолюбителей. Напомним, с начала текущего года на железнодорожных переездах магистрали зафиксировано уже 4 ДТП. Причиной каждого из них стали грубые нарушения водителями правил дорожного движения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.