На ГЖД продажи электронных билетов в 2016 году выросли почти на 20%
12.01.2017, 11:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году услугой заказа билетов через сеть Интернет на поезда дальнего следования, отправляющиеся с Горьковской железной дороги, воспользовались 3,9 млн пассажиров, что превышает показатели 2015 года на 19,5%. Максимальное количество билетов, приобретённых с помощью сети, отмечено в июле – 425,8 тыс. билетов. Это на 17,7% больше, чем в июле 2015 года.
53,6% всех продаваемых билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с ГЖД, оформляется через Интернет, а большая часть пассажиров, оформивших билет через Интернет, проходит электронную регистрацию.
Напомним, что на официальном сайте РЖД в разделе "Пассажирам" можно оформить проездной документ на поезд дальнего следования и оплатить его с помощью банковской карты. Для посадки в поезд пассажиру необходимо получить посадочный купон на бланке проездного документа в билетной кассе или распечатать его в терминале самообслуживания.
53,6% всех продаваемых билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с ГЖД, оформляется через Интернет, а большая часть пассажиров, оформивших билет через Интернет, проходит электронную регистрацию.
Напомним, что на официальном сайте РЖД в разделе "Пассажирам" можно оформить проездной документ на поезд дальнего следования и оплатить его с помощью банковской карты. Для посадки в поезд пассажиру необходимо получить посадочный купон на бланке проездного документа в билетной кассе или распечатать его в терминале самообслуживания.