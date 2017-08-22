ОРЕАНДА-НОВОСТИ До конца сентября новая выделенная полоса для общественного транспорта появится на Рязанском проспекте. Её протяжённость составит 6,3 километра. Полоса на Рязанском проспекте протянется от МКАД до Садового кольца в оба направления за исключением трёх небольших участков, где ведётся строительство новой Кожуховской линии метрополитена. После завершения работ полоса станет непрерывной. Она позволит 27 городским и 15 пригородным маршрутам избежать задержек в расписании движения. Для неё уже начали наносить разметку и устанавливать дорожные знаки.



«В Юго-Восточном административном округе Москвы будет создан новый приоритетный коридор движения городского транспорта и такси, общая длина нового участка составит 6,3 километра. С началом работы выделенной полосы будут включены комплексы фотовидеофиксации нарушений для администрирования данной выделенной полосы», — рассказал заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.



Благодаря новой выделенной полосе пассажиропоток на этом участке увеличится на 15–20 процентов. Сейчас общественным транспортом, курсирующим по Рязанскому проспекту, пользуются 114 тыс. человек в сутки.



Кроме того, в сентябре новая выделенная полоса появится на участке Лермонтовского проспекта. Ее введут от Пронской улицы до дома 10 в сторону области, в сторону центра — от дома 21 до дома 25 на Жулебинской улице. По данным ГКУ «Центр организации дорожного движения» и ГУП «Мосгортранс», эти участки сегодня одни из самых проблемных для движения общественного транспорта.



К 2019 году в столице планируют сделать более 80 километров выделенных полос для общественного транспорта. Это нужно для того, чтобы соблюдалось тактовое расписание, особенно по магистральным маршрутам.



В 2016 году в Москве ввели в эксплуатацию 21,17 километра выделенных полос для общественного транспорта, шесть километров из которых появились благодаря проекту «Моя улица». Каждый пятый пассажир автобусов и троллейбусов пользуется маршрутами, которые проходят по выделенкам, — это более 1,5 миллиона человек ежедневно. На таких полосах скорость движения общественного транспорта увеличивается в среднем на 15 процентов.