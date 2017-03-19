На Смоленской набережной в Москве из-за реконструкции газопровода ограничат движение
19.03.2017, 18:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На Смоленской набережной в Москве, на участке от Новоарбатского моста до дома 31/12 по улице Новый Арбат частично ограничат движение транспорта. Это связано с реконструкцией газопровода.
По одной из полос набережной водители не смогут проехать с 20 марта по 25 апреля, с 10 мая по 10 июня, а также с 3 июля по 25 августа.
Кроме того, из-за строительства инженерных сетей ограничат движение на Суздальской улице. Это коснётся двух полос в районе владения 18. Ограничения будут действовать с 20 марта по 28 апреля и с 10 по 30 мая.
По одной из полос набережной водители не смогут проехать с 20 марта по 25 апреля, с 10 мая по 10 июня, а также с 3 июля по 25 августа.
Кроме того, из-за строительства инженерных сетей ограничат движение на Суздальской улице. Это коснётся двух полос в районе владения 18. Ограничения будут действовать с 20 марта по 28 апреля и с 10 по 30 мая.