ОРЕАНДА-НОВОСТИ На Смоленской набережной в Москве, на участке от Новоарбатского моста до дома 31/12 по улице Новый Арбат частично ограничат движение транспорта. Это связано с реконструкцией газопровода.

По одной из полос набережной водители не смогут проехать с 20 марта по 25 апреля, с 10 мая по 10 июня, а также с 3 июля по 25 августа.

Кроме того, из-за строительства инженерных сетей ограничат движение на Суздальской улице. Это коснётся двух полос в районе владения 18. Ограничения будут действовать с 20 марта по 28 апреля и с 10 по 30 мая.