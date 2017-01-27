ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 14:30 27 января 2017 года до особого распоряжения без ограничений разрешено движение автотранспортных средств на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации.



Такое решение было принято в связи с улучшением погодных условий на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда всех видов автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии.