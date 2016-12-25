На дорогах Новосибирской области ограничено движение пассажирского транспорта
25.12.2016, 22:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 декабря с 17:00 до 06:00 26 декабря в связи с недостаточной видимостью ограничено движение пассажирского транспорта по автомобильным дорогам регионального значения К-19р (на Ленинск-Кузнецк), К-17р (на Павлодар), К-12р (на Томск) в границах Новосибирской области.
С 18:00 (крск) 25 декабря до 07:00 (крск) 26 декабря ограничено движение пассажирского транспорта по автомобильной дороге федерального значения Р-255 «Сибирь» (на Кемерово, общей протяженностью 108км.) с 41 по 149 км. Согласно расписания автовокзала отменено 24 рейса.
На аварийные участки выведено дополнительно 4 экипажа ГИБДД, работает 46 оперативных групп от ТУАД и ФУАД.
На трассах К-19р, К-17р, К-12р и Р-255 «Сибирь» осуществляется мониторинг дорожной обстановки посредством 34-х стационарных видеокамер, задействован информресурс «Яндекс-пробки». Для расчистки и подсыпки автодорог за сутки задействовано 160 бригад, 641 человек, 534 ед. техники.
С 18:00 (крск) 25 декабря до 07:00 (крск) 26 декабря ограничено движение пассажирского транспорта по автомобильной дороге федерального значения Р-255 «Сибирь» (на Кемерово, общей протяженностью 108км.) с 41 по 149 км. Согласно расписания автовокзала отменено 24 рейса.
На аварийные участки выведено дополнительно 4 экипажа ГИБДД, работает 46 оперативных групп от ТУАД и ФУАД.
На трассах К-19р, К-17р, К-12р и Р-255 «Сибирь» осуществляется мониторинг дорожной обстановки посредством 34-х стационарных видеокамер, задействован информресурс «Яндекс-пробки». Для расчистки и подсыпки автодорог за сутки задействовано 160 бригад, 641 человек, 534 ед. техники.