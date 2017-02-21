На железнодорожном вокзале Оренбурга установлено информационное оборудование для пассажиров с ограниченными физическими возможностями
21.02.2017, 16:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках реализации инвестиционного проекта ОАО "РЖД" "Повышение транспортной доступности для населения страны" на железнодорожном вокзале Оренбурга созданы комфортные условия для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
Для посетителей с нарушениями слуха в залах ожидания на первом и втором этажах установили индукционные петли – устройства, передающие звуковые сигналы без шумовых помех на слуховой аппарат. Они помогают отчетливо разобрать объявления диктора о прибытии и отправлении поездов и услышать другую справочную информацию. Ещё одним нововведением в залах ожидания стали 3 информационных видеотерминала, которые позволяют узнать обо всех услугах вокзала, посмотреть расписание, а также задать вопрос оператору, владеющему навыками сурдоперевода. Кроме того, посредством терминалов пассажиры могут в любой момент обратиться в диспетчерскую службу Оренбургского регионального отделения "Всероссийского общества глухих" или в Министерство социального развития области, сделать видеозвонок через Интернет.
Для слабовидящих пассажиров в здании предусмотрены мнемосхемы и специальная плитка, которая предупреждает о ступеньках, порогах и других препятствиях на пути. Снаружи по краю платформы уложены тактильные полосы для обеспечения безопасного прохода.
По всему зданию вокзала размещено 29 кнопок вызова дежурного помощника начальника вокзала, у которого можно оперативно получить необходимую помощь и справочную информацию. Установлены новые пандусы и система спуска в тоннель для перехода на островную платформу. Появился мобильный подъемник, с помощью которого можно обеспечить безопасную посадку пассажира на коляске в вагон, не оборудованный штатным поднимающим устройством.
Для посетителей с нарушениями слуха в залах ожидания на первом и втором этажах установили индукционные петли – устройства, передающие звуковые сигналы без шумовых помех на слуховой аппарат. Они помогают отчетливо разобрать объявления диктора о прибытии и отправлении поездов и услышать другую справочную информацию. Ещё одним нововведением в залах ожидания стали 3 информационных видеотерминала, которые позволяют узнать обо всех услугах вокзала, посмотреть расписание, а также задать вопрос оператору, владеющему навыками сурдоперевода. Кроме того, посредством терминалов пассажиры могут в любой момент обратиться в диспетчерскую службу Оренбургского регионального отделения "Всероссийского общества глухих" или в Министерство социального развития области, сделать видеозвонок через Интернет.
Для слабовидящих пассажиров в здании предусмотрены мнемосхемы и специальная плитка, которая предупреждает о ступеньках, порогах и других препятствиях на пути. Снаружи по краю платформы уложены тактильные полосы для обеспечения безопасного прохода.
По всему зданию вокзала размещено 29 кнопок вызова дежурного помощника начальника вокзала, у которого можно оперативно получить необходимую помощь и справочную информацию. Установлены новые пандусы и система спуска в тоннель для перехода на островную платформу. Появился мобильный подъемник, с помощью которого можно обеспечить безопасную посадку пассажира на коляске в вагон, не оборудованный штатным поднимающим устройством.