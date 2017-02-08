ОРЕАНДА-НОВОСТИ Водителям запретят разворачиваться на участке Люблинской улицы перед пересечением с 11-й улицей Текстильщиков. Новая схема движения заработает с 26 февраля.

«Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», — отметили в Центре организации дорожного движения Правительства Москвы.

Ожидается, что изменение схемы движения позволит оптимизировать трафик на этом участке и минимизировать количество аварийных ситуаций.