На пересечении Люблинской улицы с 11-й улицей Текстильщиков в Москве изменится схема движения
08.02.2017, 11:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Водителям запретят разворачиваться на участке Люблинской улицы перед пересечением с 11-й улицей Текстильщиков. Новая схема движения заработает с 26 февраля.
«Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», — отметили в Центре организации дорожного движения Правительства Москвы.
Ожидается, что изменение схемы движения позволит оптимизировать трафик на этом участке и минимизировать количество аварийных ситуаций.
«Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», — отметили в Центре организации дорожного движения Правительства Москвы.
Ожидается, что изменение схемы движения позволит оптимизировать трафик на этом участке и минимизировать количество аварийных ситуаций.