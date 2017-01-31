Дальневосточная железная дорога примет участие в реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре, утверждённого Правительством Российской Федерации в апреле прошлого года. На эти цели только в 2017 году планируется направить 975 млн рублей.

Средства пойдут на капитальный ремонт и текущее содержание железнодорожных объектов, однако большая их часть – инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры.

Всего сформирован перечень из 35 мероприятий. Среди самых крупных: ремонт нескольких административных и служебно-технических зданий, учебного центра, жилых корпусов в детском лагере Заслонова, обновление подвижного состава пассажирского поезда № 667/668. Продолжится развитие станции Комсомольск-Сортировочный, строительство дома отдыха локомотивных бригад, реконструкция пункта технического осмотра локомотивов.

Позитивные изменения коснутся и здания железнодорожного вокзала – лица любого города. Помимо его адаптации для маломобильных групп населения, планируется отремонтировать фасад, кассовые блоки, заменить электрические часы, выполнить архитектурную подсветку, модернизировать систему охранно-пожарной сигнализации.

В социальную часть программы включены: приобретение мебели и оборудования для детских садов №№ 254, 255, 256 и школы-интерната № 30, открытие отделения паллиативной медицинской помощи на базе отделенческой больницы, компенсация затрат работников на занятия спортом, культурно-просветительские и спортивно-массовые мероприятия и др.