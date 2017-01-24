ОРЕАНДА-НОВОСТИ В юго-западном вестибюле станции "Очаково" Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена завершается монтаж эскалаторов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.



Юго-западный вестибюль станции «Очаково» – подземный, выходы из него будут вести на северную сторону Мичуринского проспекта в направлении остановочных павильонов и разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта на Озерной площади.



Строительство основных железобетонных конструкций платформенной части станции «Очаково» завершены. В ближайшее время начнется отделка платформы гранитным камнем. Выполнена проходка обоих перегонных тоннелей от станции «Очаково» до станции «Мичуринский проспект», а также обоих тоннелей от станции «Говорово» до станции «Очаково».



Станция «Очаково» расположена вдоль Озерной улицы у пересечения с улицей Никулинская. Она сооружается в рамках строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка».