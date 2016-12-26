На трассе М-10 под Тверью завершено строительство развязки
26.12.2016, 16:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Работы по строительству транспортной развязки на 179 км автодороги М-10 "Россия" на въезде в Тверь завершены. Перед открытием объект проинспектировали Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, начальник Управления автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург Александр Мятиев.
Ввод развязки в эксплуатацию обеспечит беспрепятственное движение автомобилей на северном въезде в Тверь и повысит безопасность водителей и пешеходов. Объект имеет большое значение для всей транспортной системы ЦФО: М-10 — одна из крупнейших магистралей России. Современные федеральные трассы — это важная составляющая дорожного хозяйства региона, уверен Руденя.
На развязке нет светофоров, пересечения расположены на разных уровнях, система пешеходных дорожек и тротуаров адаптирована для нужд маломобильных граждан. Кроме того, установлено осевое барьерное ограждение, обустроены коммуникации, локальные очистные сооружения, линии наружного освещения.
Пропускная способность увеличилась до 40 тыс. единиц транспорта в сутки. Участок дороги М-10 "Россия" протяжённостью более 2 км расширен до 6 полос, развязка и сам въезд в Тверь получили 4 полосы для движения. Гарантийный срок верхнего покрытия дороги — 8 лет.
Общий объём финансирования проекта из федерального бюджета составил порядка 1,5 млрд рублей. Средства были использованы качественно и эффективно, подчеркнул глава региона.
Движение транспорта на развязке будет открыто с 27 декабря.
Ввод развязки в эксплуатацию обеспечит беспрепятственное движение автомобилей на северном въезде в Тверь и повысит безопасность водителей и пешеходов. Объект имеет большое значение для всей транспортной системы ЦФО: М-10 — одна из крупнейших магистралей России. Современные федеральные трассы — это важная составляющая дорожного хозяйства региона, уверен Руденя.
На развязке нет светофоров, пересечения расположены на разных уровнях, система пешеходных дорожек и тротуаров адаптирована для нужд маломобильных граждан. Кроме того, установлено осевое барьерное ограждение, обустроены коммуникации, локальные очистные сооружения, линии наружного освещения.
Пропускная способность увеличилась до 40 тыс. единиц транспорта в сутки. Участок дороги М-10 "Россия" протяжённостью более 2 км расширен до 6 полос, развязка и сам въезд в Тверь получили 4 полосы для движения. Гарантийный срок верхнего покрытия дороги — 8 лет.
Общий объём финансирования проекта из федерального бюджета составил порядка 1,5 млрд рублей. Средства были использованы качественно и эффективно, подчеркнул глава региона.
Движение транспорта на развязке будет открыто с 27 декабря.