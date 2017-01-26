На участке Рязань-2 – Ряжск-1 в феврале будет скорректировано расписание двух электричек
26.01.2017, 17:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В феврале на станции Ряжск-1, расположенной в Рязанской области, продолжится модернизация пассажирских платформ. В настоящее время на первой платформе станции уже идут отделочные работы, а на второй развёрнута полномасштабная модернизация – возводится новая платформа, отвечающая всем современным требованиям и стандартам: с навесами, защищающими от снега и дождя, покрытием из тротуарной плитки и удобным освещением.
Строительные работы ведутся поэтапно: часть платформы полностью демонтируется вплоть до фундаментных блоков и на этом месте сразу возводится новая, что позволяет осуществлять посадку и высадку пассажиров во время остановки работ. "Технологические окна" назначены с 8:50 до 19:30. При их разработке железнодорожники учитывали значимость пригородных перевозок, особенно в часы "пик" и планировали "окна" так, чтобы это минимально отразилось на графике движения поездов и доставило как можно меньше неудобств пассажирам.
Московская железная дорога обращает внимание пассажиров, что в связи с модернизацией платформы во все дни февраля (кроме воскресений) с рейсов снят пригородный поезд № 6304 сообщением Рязань-2 – Ряжск-1, который отправляется из Рязани в 8:44, и поезд № 6305 Ряжск-1 – Рязань-2 отправлением в 13:06 из Ряжска.
Для обеспечения транспортной мобильности населения компания-перевозчик ОАО "ЦППК" в дни строительных работ организует курсирование компенсационного автобуса.
Строительные работы ведутся поэтапно: часть платформы полностью демонтируется вплоть до фундаментных блоков и на этом месте сразу возводится новая, что позволяет осуществлять посадку и высадку пассажиров во время остановки работ. "Технологические окна" назначены с 8:50 до 19:30. При их разработке железнодорожники учитывали значимость пригородных перевозок, особенно в часы "пик" и планировали "окна" так, чтобы это минимально отразилось на графике движения поездов и доставило как можно меньше неудобств пассажирам.
Московская железная дорога обращает внимание пассажиров, что в связи с модернизацией платформы во все дни февраля (кроме воскресений) с рейсов снят пригородный поезд № 6304 сообщением Рязань-2 – Ряжск-1, который отправляется из Рязани в 8:44, и поезд № 6305 Ряжск-1 – Рязань-2 отправлением в 13:06 из Ряжска.
Для обеспечения транспортной мобильности населения компания-перевозчик ОАО "ЦППК" в дни строительных работ организует курсирование компенсационного автобуса.