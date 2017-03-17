На участке проезда Девичьего Поля в Москве ограничат движение автомобилей 17 и 20 марта
17.03.2017, 10:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На участке проезда Девичьего Поля ограничат движение автомобилей 17 и 20 марта. Это связано с подготовкой к военному параду, посвящённому 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Движение на участке проезда Девичьего Поля от улицы Плющихи до Новоконюшенного переулка перекроют 17 и 20 марта в связи с подготовкой к военному параду, посвящённому 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Дорожные ограничения будут действовать с 07:00 до 09:30. Длина перекрываемого участка — 270 метров. Здесь расположена Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации.
У автомобилистов есть несколько путей объезда: через Большую Пироговскую улицу, улицу Бурденко и через съезд на Новодевичью набережную (для тех, кто едет по внутренней стороне Третьего транспортного кольца).
Движение на участке проезда Девичьего Поля от улицы Плющихи до Новоконюшенного переулка перекроют 17 и 20 марта в связи с подготовкой к военному параду, посвящённому 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Дорожные ограничения будут действовать с 07:00 до 09:30. Длина перекрываемого участка — 270 метров. Здесь расположена Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации.
У автомобилистов есть несколько путей объезда: через Большую Пироговскую улицу, улицу Бурденко и через съезд на Новодевичью набережную (для тех, кто едет по внутренней стороне Третьего транспортного кольца).