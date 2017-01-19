На улицах Москвы протестируют новый российский электробус
19.01.2017, 11:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве начали тестировать новый электробус российского производства. Пока он курсирует по Филёвскому автобусно-троллейбусному парку, но скоро выйдет на улицы города, правда, без пассажиров. Как ожидается, все этапы испытаний электробуса ЛиАЗ-6274 продлятся шесть месяцев.
"Мы пустим на улицы Москвы новый электробус, — заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. — Это промышленный образец, который допущен до эксплуатации. Нам необходимо убедиться в том, что его автономного хода хватит на 200 километров".
В реальных условиях — с включённым отоплением или кондиционером, при стандартной загруженности дорог и большом количестве пассажиров — запас хода должен составить 70 километров.
Эта модель электробуса уже была представлена на выставке "ЭкспоСитиТранс-2016", которая прошла с 29 ноября по 1 декабря в Москве. Модель разработана на базе городского низкопольного автобуса большого класса. Электрический автобус рассчитан на перевозку до 86 пассажиров и имеет 20 посадочных мест.
Как пояснил Ликсутов, электробус имеет регистрационный номер, он прошёл всю необходимую сертификацию. Транспорт будет ездить по улицам Москвы днём во внепиковые часы.
"Это обычная практика, что сначала новую модель транспорта, будь то электробус или обычный автобус, мы тестируем без пассажиров. Наша задача посмотреть, как электробус будет ездить и на прямых участках дороги, и в центре города", — отметил он
"Мы пустим на улицы Москвы новый электробус, — заявил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. — Это промышленный образец, который допущен до эксплуатации. Нам необходимо убедиться в том, что его автономного хода хватит на 200 километров".
В реальных условиях — с включённым отоплением или кондиционером, при стандартной загруженности дорог и большом количестве пассажиров — запас хода должен составить 70 километров.
Эта модель электробуса уже была представлена на выставке "ЭкспоСитиТранс-2016", которая прошла с 29 ноября по 1 декабря в Москве. Модель разработана на базе городского низкопольного автобуса большого класса. Электрический автобус рассчитан на перевозку до 86 пассажиров и имеет 20 посадочных мест.
Как пояснил Ликсутов, электробус имеет регистрационный номер, он прошёл всю необходимую сертификацию. Транспорт будет ездить по улицам Москвы днём во внепиковые часы.
"Это обычная практика, что сначала новую модель транспорта, будь то электробус или обычный автобус, мы тестируем без пассажиров. Наша задача посмотреть, как электробус будет ездить и на прямых участках дороги, и в центре города", — отметил он