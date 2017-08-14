ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Метростроевцы начали монтаж тоннелепроходческого комплекса Herrenknecht S-290, которому предстоит проложить левый перегонный тоннель от станции «Лефортово» к «Авиамоторной» Третьего пересадочного контура. Об этом сообщил руководитель городского Департамента строительства Андрей Бочкарев.

Станции «Лефортово», «Авиамоторная» и «Рубцовская» вошли в первый этап строительства северо-восточного участка Третьего пересадочного контура. Сейчас для тоннелепроходческого щита подготовлены стартовое кольцо, основание под упорную раму и ложе. В следующие полгода комплексу Herrenknecht S-290 предстоит пройти более 1,2 тысячи метров под землёй, в том числе под промзоной и путями Казанского направления Московской железной дороги. Работы стартуют в начале сентября.

Щит Herrenknecht S-290 уже работал на строительстве тоннелей между станциями «Говорово» и «Очаково» Калининско-Солнцевской линии, а до этого проходил маршрут от «Саларьева» до «Румянцева» Сокольнической линии.