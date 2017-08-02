ОРЕАНДА-НОВОСТИ Навигацию на входных дверях станций Московского центрального кольца обновят до конца лета. Вместо надписи «Вход» укажут название станции и номер линии МЦК на схеме метрополитена. На ряде станций указатели «Выход» получат номера, чтобы пассажирам было проще ориентироваться в городе. Все таблички будут продублированы на английском языке. Обновленная навигация уже появилась на станциях Кутузовская, Автозаводская, ЗИЛ, Дубровка, Угрешская и Андроновка.



«Современные указатели — часть нового единого стандарта всей навигации метрополитена и МЦК. Система поможет пассажирам определять верный маршрут следования и без труда находить нужные выходы в разветвленных подуличных переходах», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.



Всего на дверях МЦК расклеят почти 2,5 тысячи новых стикеров. На платформах станций метро и МЦК также появляются новые навигационные световые коробы, стелы и схемы. Они сделаны из прочных и эстетически привлекательных материалов.



В вестибюлях уже разместили информационные стенды, на которых можно посмотреть схему метро и карту ближайших улиц. В подземных переходах также повесили карты прилегающих территорий. Каждый выход из МЦК и метро пронумерован, на картах указано, какой именно выход ведет к достопримечательностям и объектам социальной инфраструктуры. На схемах также можно увидеть, какие маршруты наземного транспорта отходят от станций МЦК.



Новая навигация внедряется по всему Московскому метрополитену. На всех дверях уже заменили таблички «Вход» и «Выход». Ранее метро также отказалось от пессимистичного указателя «Выхода нет», заменив его нейтральными «Прохода нет» и «Входа нет».