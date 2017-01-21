ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вестибюли нескольких станций подземки в выходные закрыты на ремонт. Пассажиры могут пользоваться соседними вестибюлями.

С 22:00 пятницы, 20 января, до открытия метро в понедельник, 23 января, недоступны:

— северный вестибюль станции «Тульская», со стороны последнего вагона из центра. Вход и выход — через южный вестибюль;

— вестибюль станции «Севастопольская». Вход и выход — через «Каховскую».

С 02:00 субботы, 21 января, до открытия метро в понедельник, 23 января, будут закрыты:

— южный вестибюль станции «Бабушкинская», со стороны последнего вагона из центра. Вход и выход — через северный;

— южный вестибюль «Сходненской», со стороны последнего вагона из центра. Вход и выход — через северный вестибюль.

В субботу и воскресенье также частично закрыт вестибюль «Третьяковской».

Пассажиры пока не могут пользоваться вестибюлями ещё нескольких некоторых других станций:

— до 31 декабря — восточным вестибюлем «Полежаевской», включая подуличный переход. Вход и выход — через западный вестибюль;

— до 1 марта — западными вестибюлями станций «Фили» и «Пионерская». Вход и выход — через восточные вестибюли.

Недоступны также вестибюли станций, на которых сейчас меняют эскалаторные комплексы:

— до 31 августа — северный вестибюль «Красных Ворот», со стороны первого вагона из центра. Вход и выход — через южный вестибюль;

— до 30 сентября — северный вестибюль «Ленинского проспекта», со стороны последнего вагона из центра. Вход и выход — через южный вестибюль и вестибюли станции Площадь Гагарина Московского центрального кольца.