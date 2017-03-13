ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авиакомпания «Нордавиа — региональные авиалинии» в летнем расписании откроет новые направления полётов и увеличит количество рейсов на существующих маршрутах из аэропорта Пулково.

Перевозчик приступит к выполнению регулярных полетов из Санкт-Петербурга по таким направлениям, как Анапа, Волгоград, Воронеж, Казань, Калининград, Самара и Челябинск. Рейсы в Казань, Челябинск, Самару будут осуществляться с частотой шесть и более раз в неделю, в Калининград, Волгоград, Воронеж — три и более раз в неделю, в Анапу — два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Кроме того, «Нордавиа» продолжит осуществлять авиаперевозки по традиционным для себя направлениям из Санкт-Петербурга — в Архангельск, Мурманск, Сыктывкар и Нарьян-Мар.