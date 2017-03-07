Новая платформа "Аэроэкспресс" открылась в аэропорту Домодедово
07.03.2017, 16:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Аэроэкспресс» продолжает проводить масштабную реконструкцию объектов инфраструктуры на Домодедовском направлении. На данный момент одна из двух новых платформ компании-перевозчика в аэропорту Домодедово уже запущена в эксплуатацию. Начато строительство второй платформы. Железнодорожный терминал «Аэроэкспресс» будет построен во II квартале 2018 года и будет готов принять гостей и участников чемпионата мира по футболу. Всего «Аэроэкспресс» планирует инвестировать в строительство более 2 043 млн. руб.
«Запуск новой платформы в Домодедово – это большой шаг на пути к подготовке всего транспортного комплекса Москвы к Чемпионату мира по футболу 2018 г.», — подчеркнул исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Фёдоров. — «Домодедовское направление традиционно является наиболее загруженным, поэтому основная цель реконструкции объектов инфраструктуры на данном маршруте – это увеличение пропускной способности и, безусловно, обеспечение пассажирам комфортного трансфера».
«Запуск новой платформы в Домодедово – это большой шаг на пути к подготовке всего транспортного комплекса Москвы к Чемпионату мира по футболу 2018 г.», — подчеркнул исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Фёдоров. — «Домодедовское направление традиционно является наиболее загруженным, поэтому основная цель реконструкции объектов инфраструктуры на данном маршруте – это увеличение пропускной способности и, безусловно, обеспечение пассажирам комфортного трансфера».