ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 21 августа на шоссе Энтузиастов запущена новая выделенная полоса. Она также проходит по бульвару Энтузиастов и улице Сергия Радонежского, за исключением участка от улицы Буракова до улицы Плеханова, в оба направления.



Протяжённость выделенки составляет девять километров. Она обеспечит движение общественного транспорта как в центр города (от Большого Купавенского проезда до Андроньевской площади), так и в направлении области (от Андроньевской площади до улицы Сталеваров).



По разным участкам новой выделенки проходит 57 маршрутов.13 из них, в том числе один ночной, — маршруты Мосгортранса, девять — частных перевозчиков, работающих по государственному контракту, и 35 — пригородных. Ожидается, что новая полоса улучшит регулярность движения общественного транспорта и сократит время в пути почти для 90 тысяч пассажиров.



Выделенка на шоссе Энтузиастов увеличила количество полос для наземного пассажирского транспорта до 29, а их общая протяженность составила более 258 километров. Ежедневно проходящими по ним маршрутами пользуются около 2,5 миллиона пассажиров городского транспорта и такси.