ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 29 июля на нескольких маршрутах вводятся дополнительные остановки. Пассажиры автобусов № 70 и 621 теперь смогут садиться и выходить на «Авангардной улице, 3». Новая остановка появится на обеих сторонах Авангардной улицы между действующими «Пулковской улицей» и «Метро “Водный стадион”».



На маршруте автобуса № 707к вводится дополнительная остановка «Улица Булата Окуджавы». Её сделают между остановками «Детский сад» и «Гимназия № 1788». Автобус № 728 будет останавливаться на улице Верхние Поля при следовании к улице Марьинский Парк. Новая остановка «12-й микрорайон Марьинского Парка» расположится между уже существующими «Улица Верхние Поля, 42» и «12-й микрорайон Марьинского Парка».



Обо всех изменениях в работе наземного транспорта можно узнать на сайте Мосгортранса.