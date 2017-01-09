ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На месте 3-этажного здания автовокзала на Щёлковском шоссе по проекту всемирно известной архитектурной компании Werner Sobek построят современный многофункциональный комплекс, в котором функция автовокзала будет совмещена с торговой и развлекательной.



Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы согласовал проект многофункционального центра с автовокзалом на пересечении Щёлковского шоссе с Уральской улицей, в составе ТПУ "Щёлковский". Его построят на месте старого автовокзала 1970-х гг. Общая площадь МФК составит 137 775 кв. м., в том числе наземная площадь — 77 684 кв. м.



В комплексе будет 6 наземных и 5 подземных этажей. Обслуживание пассажиров будет осуществляться на 1 и 6 этажах, связь между которыми обеспечат 4 лифта. На первом этаже разместятся кассовый зал, камеры хранения и справочная. На шестом — залы ожидания, кафе и дополнительная камера хранения.



Торговые помещения займут этажи с 2 по 4. На 5-м будет кинотеатр на 500 мест, а также зона кафе. На 6-м, помимо прочего, администрация со столовой для сотрудников.



На 1 уровне будут торговые помещения, в том числе, супермаркет, на 2 — технические помещения, с 3 по 5 — автостоянка вместимостью 955 мест.



Здание будет иметь эффектную полупрозрачную оболочку, с волнообразной геометрией. Фасад над главным входом, выходящем к перекрёсту Щёлковского шоссе с Уральской улицей, будет нависать гигантской консолью во всю высоту здания.