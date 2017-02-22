Новый магистральный электровоз 2ЭС7 с ноября 2016 года провёл 30 тяжеловесных поездов весом 6 тыс. тонн по Байкало-Амурской магистрали.

Напомним, современный подвижной состав проходил тягово-энергетические испытания на Восточно-Сибирской железной дороге в октябре-ноябре прошлого года на участке Тайшет – Таксимо. По результатам поездок электровоза был сделан вывод о возможном повышении массы поездов и при этом сокращении эксплуатационных расходов на 12%.

Ранее по БАМу поезда с таким весом водили трёхсекционные локомотивы "Ермак" 3ЭС5К, имеющие 12 тяговых осей и общую мощность 9,84 МВт. Локомотив 2ЭС7 мощностью 8,8 МВт и восемью тяговыми осями успешно преодолел аналогичный участок Тайшет – Таксимо с весом 6 тыс. тонн, при этом показал более низкий, в среднем на 25%, расход электроэнергии. Это стало возможным благодаря усовершенствованной бустерной системе электровоза 2ЭС7 и тяговым характеристикам асинхронных электродвигателей.

На участке Тайшет – Таксимо сочетается целый комплекс факторов, затрудняющих эксплуатацию локомотивов. Здесь расположено наибольшее количество перевальных участков и кривых малого радиуса, температура воздуха колеблется в диапазоне от плюс 50 градусов летом до минус 50 градусов – зимой. Кроме того, большое количество снега, засыпающего рельсы, усложняет передвижение по путям в зимнее время.