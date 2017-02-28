Новый поезд сообщением Челябинск-Москва будет курсировать с 20 апреля
28.02.2017, 12:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Для перевозки пассажиров по популярному маршруту Южно-Уральский филиал АО "ФПК" назначает скорый поезд № 79/80 сообщением Челябинск - Москва. Впервые поезд этого направления будет следовать по маршруту через города Екатеринбург и Казань (в Казани поезд будет останавливаться на станции Восстание).
Из Челябинска поезд будет отправляться по четным числам с 20 апреля, из Москвы (с Казанского вокзала) – с 22 апреля. Время отправления из Челябинска – 19:05, прибытие в Казань – в 16:08 на следующий день, прибытие в Москву – в 04:57 (время в пути от Челябинска до Казани – 21 час 3 минуты, от Челябинска до Москвы – 33 часа 52 минуты). Время отправления из Москвы – в 18:50, прибытие в Казань – в 07:44, в Челябинск – в 05:48. Время указано московское.
В связи с запуском нового поезда изменяется расписание поезда № 391/392 сообщением Челябинск – Москва. С 24 апреля отправлением из Челябинска и с 26 апреля отправлением из Москвы поезд будет следовать только по нечётным числам.
Из Челябинска поезд будет отправляться по четным числам с 20 апреля, из Москвы (с Казанского вокзала) – с 22 апреля. Время отправления из Челябинска – 19:05, прибытие в Казань – в 16:08 на следующий день, прибытие в Москву – в 04:57 (время в пути от Челябинска до Казани – 21 час 3 минуты, от Челябинска до Москвы – 33 часа 52 минуты). Время отправления из Москвы – в 18:50, прибытие в Казань – в 07:44, в Челябинск – в 05:48. Время указано московское.
В связи с запуском нового поезда изменяется расписание поезда № 391/392 сообщением Челябинск – Москва. С 24 апреля отправлением из Челябинска и с 26 апреля отправлением из Москвы поезд будет следовать только по нечётным числам.