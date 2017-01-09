ОАО "РЖД" в 2016 году перевезено более 1 млрд пассажиров
09.01.2017, 11:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По оперативным данным, в 2016 году на инфраструктуре ОАО "РЖД" перевезено 1 млрд 37,1 млн пассажиров (+1,6% к 2015 году), из них в дальнем следовании – 101,4 млн (+3,6%), в пригородном сообщении – 935,7 млн (+1,4%).
Пассажирооборот на сети ОАО "РЖД" в 2016 году вырос на 3,4% к уровню предыдущего года и составил 124,5 млрд пасс-км.
В декабре 2016 года, по оперативным данным, перевезено 88,8 млн пассажиров, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Пассажирооборот в декабре 2016 года составил 8,44 млрд пасс-км.
Пассажирооборот на сети ОАО "РЖД" в 2016 году вырос на 3,4% к уровню предыдущего года и составил 124,5 млрд пасс-км.
В декабре 2016 года, по оперативным данным, перевезено 88,8 млн пассажиров, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Пассажирооборот в декабре 2016 года составил 8,44 млрд пасс-км.