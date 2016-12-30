ОАО "РЖД" вносит изменения в порядок выплаты компенсаций за возможные опоздания поездов "Сапсан" и "Аллегро"
30.12.2016, 15:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 1 января 2017 года ОАО "РЖД" вносит изменения в порядок выплаты компенсаций в случае опоздания поездов "Сапсан" и "Аллегро".
Объем компенсаций за возможные опоздания поездов "Сапсан" и "Аллегро" денежных средств зависит от времени их опоздания на станцию назначения по вине перевозчика:
от 60 до 119 минут (включительно) – в размере 25% от стоимости проезда (билет и плацкарта);
от 120 минут (включительно) – в размере 50% от стоимости проезда (билет и плацкарта).
Выплаты денежных компенсаций пассажирам за опоздание поездов не производится, если опоздание произошло вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности технических средств, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, или вследствие иных, не зависящих от перевозчиков обстоятельств.
Выплаты компенсаций за замену поездов "Аллегро" другим типом подвижного состава или другими транспортными средствами осуществляется в размере 20% от стоимости проездного документа на поезд "Аллегро".
Выплаты денежной компенсации производятся тем перевозчиком, у которого приобретен билет.
Срок рассмотрения претензий пассажирам по выплатам за опоздание поездов "Сапсан" и "Аллегро" составит 30 рабочих дней с момента их подачи. Подать претензию пассажиры могут в пути следования начальнику поезда, проводнику или кондуктору.
В случае, если пассажиру необходим билет для отчета по месту требования или время стоянки поезда на станции назначения не позволяет оформить претензию в поезде, пассажир может направить претензию по почте по указанному на конверте адресу не позднее 45 дней с даты опоздания поезда "Сапсан" и не позднее 30 суток с даты опоздания поезда "Аллегро".
Объем компенсаций за возможные опоздания поездов "Сапсан" и "Аллегро" денежных средств зависит от времени их опоздания на станцию назначения по вине перевозчика:
от 60 до 119 минут (включительно) – в размере 25% от стоимости проезда (билет и плацкарта);
от 120 минут (включительно) – в размере 50% от стоимости проезда (билет и плацкарта).
Выплаты денежных компенсаций пассажирам за опоздание поездов не производится, если опоздание произошло вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности технических средств, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, или вследствие иных, не зависящих от перевозчиков обстоятельств.
Выплаты компенсаций за замену поездов "Аллегро" другим типом подвижного состава или другими транспортными средствами осуществляется в размере 20% от стоимости проездного документа на поезд "Аллегро".
Выплаты денежной компенсации производятся тем перевозчиком, у которого приобретен билет.
Срок рассмотрения претензий пассажирам по выплатам за опоздание поездов "Сапсан" и "Аллегро" составит 30 рабочих дней с момента их подачи. Подать претензию пассажиры могут в пути следования начальнику поезда, проводнику или кондуктору.
В случае, если пассажиру необходим билет для отчета по месту требования или время стоянки поезда на станции назначения не позволяет оформить претензию в поезде, пассажир может направить претензию по почте по указанному на конверте адресу не позднее 45 дней с даты опоздания поезда "Сапсан" и не позднее 30 суток с даты опоздания поезда "Аллегро".