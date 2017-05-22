ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор, сообщает о росте операционной прибыли* в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 14%, до 592 млн рублей.

Выручка компании увеличилась на 26% — до 6 984 млн рублей.

Наиболее значительный рост показали направления грузовой логистики, логистического аутсорсинга, контейнерного транзита и перевозок сборных грузов (сервис «РЖД Экспресс»). Так, операционная прибыль сервисов грузовой логистики в I квартале 2017 года составила 285 млн рублей (рост на 20% по сравнению с I кварталом 2016 года), логистического аутсорсинга — 47 млн рублей (рост на 31%), контейнерного транзита — 33 млн рублей (рост в 5 раз), «РЖД Экспресс» — 24 млн рублей (рост на 41%).

Компания смогла добиться повышения уровня финансовых показателей за счет акцентирования внимания на развитии промышленной логистики, как наиболее востребованного рынком логистического сервиса.