Парк легковых авто в России на 60% состоит из иномарок
18.03.2017, 14:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Исследование парка легковых автомобилей в России показало, что на долю иномарок в парке приходится 59,1% от общего количества зарегистрированных легковых автомобилей в стране, что соответствует 24,6 млн. единиц.
Лидерство среди иностранных брендов сохраняет японский производитель Toyota (3,6 млн шт.), доля которой составляет порядка 9%. Далее следует продукция другой японской марки – Nissan (2 млн шт.). На третьей позиции находится корейский бренд Hyundai, легковых автомобилей которого в стране числится в количестве 1,7 млн штук. Замыкают пятёрку лидеров среди иномарок американская Chevrolet (1,6 млн шт.) и французская Renault (1,5 млн шт.).
Лидерство среди иностранных брендов сохраняет японский производитель Toyota (3,6 млн шт.), доля которой составляет порядка 9%. Далее следует продукция другой японской марки – Nissan (2 млн шт.). На третьей позиции находится корейский бренд Hyundai, легковых автомобилей которого в стране числится в количестве 1,7 млн штук. Замыкают пятёрку лидеров среди иномарок американская Chevrolet (1,6 млн шт.) и французская Renault (1,5 млн шт.).