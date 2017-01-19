Пассажиропоток аэропорта Внуково достиг почти 14 млн пассажиров в 2016 году
19.01.2017, 10:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пассажиропоток Международного аэропорта Внуково в декабре прошлого года увеличился на 48,2%, что позволило в 2016 году обеспечить обслуживание почти 14 млн пассажиров.
В декабре 2016 года пассажиропоток Международного аэропорта Внуково превысил миллионный рубеж и достиг 1 млн 89 тыс. пассажиров, что на 48,2% (+354 тыс. пассажиров) выше результата декабря 2015 года. Количество выполненных рейсов было увеличено на 18% – до 12 тыс. 784 ВПО. Объёмы обработки груза и почты выросли на 122,1% – до 7 тыс. 840 тонн.
В декабре 2016 года на международных авиалиниях было обеспечено обслуживание 263 тыс. пассажиров, что более чем в 2 раза (+122,3%) превышает аналогичный показатель предыдущего года. Внутренний пассажиропоток показал рост на 34% и составил 826 тыс. пассажиров
Всего в 2016 году в Международном аэропорту Внуково было обслужено 152,3 тыс. рейсов и 13 млн 947 тыс. пассажиров. При этом на МВЛ было обслужено 3 млн 474 тыс. пассажиров, на ВВЛ – 10 млн 473 тыс. пассажиров, что на 10% выше, чем в 2015 году.
Наибольшее количество пассажиров, путешествовавших в 2016 году из Международного аэропорта Внуково, было перевезено на российских направлениях: Сочи, Санкт-Петербург и Краснодар, а также на курорты Кипра и Турции.
На протяжении 2016 года успешно развивали пассажирские перевозки из аэропорта Внуково авиакомпании-лидеры: "ЮТэйр", "Россия" и "Победа", что позволило компенсировать дефицит пассажиропотока, образовавшийся в силу форс-мажорных обстоятельств 2015 года.
В декабре 2016 года пассажиропоток Международного аэропорта Внуково превысил миллионный рубеж и достиг 1 млн 89 тыс. пассажиров, что на 48,2% (+354 тыс. пассажиров) выше результата декабря 2015 года. Количество выполненных рейсов было увеличено на 18% – до 12 тыс. 784 ВПО. Объёмы обработки груза и почты выросли на 122,1% – до 7 тыс. 840 тонн.
В декабре 2016 года на международных авиалиниях было обеспечено обслуживание 263 тыс. пассажиров, что более чем в 2 раза (+122,3%) превышает аналогичный показатель предыдущего года. Внутренний пассажиропоток показал рост на 34% и составил 826 тыс. пассажиров
Всего в 2016 году в Международном аэропорту Внуково было обслужено 152,3 тыс. рейсов и 13 млн 947 тыс. пассажиров. При этом на МВЛ было обслужено 3 млн 474 тыс. пассажиров, на ВВЛ – 10 млн 473 тыс. пассажиров, что на 10% выше, чем в 2015 году.
Наибольшее количество пассажиров, путешествовавших в 2016 году из Международного аэропорта Внуково, было перевезено на российских направлениях: Сочи, Санкт-Петербург и Краснодар, а также на курорты Кипра и Турции.
На протяжении 2016 года успешно развивали пассажирские перевозки из аэропорта Внуково авиакомпании-лидеры: "ЮТэйр", "Россия" и "Победа", что позволило компенсировать дефицит пассажиропотока, образовавшийся в силу форс-мажорных обстоятельств 2015 года.