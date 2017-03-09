Пассажиропоток томского аэропорта увеличился на 40%
09.03.2017, 11:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ По итогам февраля 2017 года аэропорт «Томск» обслужил 39 500 человек, что на 40,5 % больше, чем в феврале прошлого года.
Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях составил 36 199 человек (на 33 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), на международных направлениях — 3 301 человек (рост на 251 %). Увеличение пассажиропотока по внутренним направлениям обусловлено популярностью рейсов Томск – Москва, а также региональных направлений: Красноярск, Сургут, Екатеринбург. Рейсы в Барнаул, Абакан и Новосибирск по-прежнему остаются востребованными среди томичей. Рост пассажиропотока в феврале 2017 года зафиксирован по международным направлениям Томск – Бангкок (Таиланд) и Томск – Нячанг (Вьетнам). Напомним, в аналогичном периоде предыдущего года выполнялись только рейсы Томск – Пхукет.
«Развитию межрегиональных направлений и доступности тарифов способствует активное участие Томской области в программе государственной поддержки развития региональных авиарейсов. Рейсы в Абакан и Барнаул субсидируются из федерального (50 % субсидии) и региональных (25 % субсидии от каждого субъекта) бюджетов», — отметил вице-губернатор Томской области Игорь Шатурный.
В феврале произведено 332 взлетно-посадочные операции, что на 36 % превышает показатели февраля 2016 года. Общий объём грузоперевозок составил 156 тонн.
Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях составил 36 199 человек (на 33 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), на международных направлениях — 3 301 человек (рост на 251 %). Увеличение пассажиропотока по внутренним направлениям обусловлено популярностью рейсов Томск – Москва, а также региональных направлений: Красноярск, Сургут, Екатеринбург. Рейсы в Барнаул, Абакан и Новосибирск по-прежнему остаются востребованными среди томичей. Рост пассажиропотока в феврале 2017 года зафиксирован по международным направлениям Томск – Бангкок (Таиланд) и Томск – Нячанг (Вьетнам). Напомним, в аналогичном периоде предыдущего года выполнялись только рейсы Томск – Пхукет.
«Развитию межрегиональных направлений и доступности тарифов способствует активное участие Томской области в программе государственной поддержки развития региональных авиарейсов. Рейсы в Абакан и Барнаул субсидируются из федерального (50 % субсидии) и региональных (25 % субсидии от каждого субъекта) бюджетов», — отметил вице-губернатор Томской области Игорь Шатурный.
В феврале произведено 332 взлетно-посадочные операции, что на 36 % превышает показатели февраля 2016 года. Общий объём грузоперевозок составил 156 тонн.