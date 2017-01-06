Пассажиропоток в московском транспорте вырос почти на 20%
06.01.2017, 11:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За первые четыре дня нового года в столичном метро проехали на 16 процентов больше пассажиров, чем за такой же период прошлого года. На наземном общественном транспорте количество пассажиров выросло на девять процентов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Благодаря стабильной работе городского транспорта москвичи и гости города могут посетить новогодние и рождественские фестивали, проводимые в Москве. В городе функционируют метро, Московское центральное кольцо, автобусы, трамваи и троллейбусы; горожане выбирают комфортный и надёжный общественный транспорт, работающий без сбоев», — подчеркнул он.
Заммэра напомнил, что впервые в своей истории московский транспорт работал в круглосуточном режиме в новогоднюю ночь. С 01:00 до 05:30 1 января метро, МЦК и наземный транспорт перевезли в общей сложности 413 тысяч пассажиров.
Вопросы о работе городского транспорта в праздники можно задать через контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210 (для мобильных телефонов). Он работает в круглосуточном режиме без выходных.
«Благодаря стабильной работе городского транспорта москвичи и гости города могут посетить новогодние и рождественские фестивали, проводимые в Москве. В городе функционируют метро, Московское центральное кольцо, автобусы, трамваи и троллейбусы; горожане выбирают комфортный и надёжный общественный транспорт, работающий без сбоев», — подчеркнул он.
Заммэра напомнил, что впервые в своей истории московский транспорт работал в круглосуточном режиме в новогоднюю ночь. С 01:00 до 05:30 1 января метро, МЦК и наземный транспорт перевезли в общей сложности 413 тысяч пассажиров.
Вопросы о работе городского транспорта в праздники можно задать через контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210 (для мобильных телефонов). Он работает в круглосуточном режиме без выходных.