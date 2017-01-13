Перевозка пассажиров поездами "Аллегро" в новогодние праздники выросла на 24%
13.01.2017, 17:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В период новогодних и рождественских праздников – с 24 декабря 2016 года по 8 января 2017 года – скоростными поездами "Аллегро" перевезено 16,4 тыс. пассажиров, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пик перевозок поездами "Аллегро" в новогодний период пришелся на 2 и 3 января.
Для обеспечения повышенного спроса в новогодние и рождественские праздники было назначено 5 рейсов сдвоенных поездов "Аллегро" (для сравнения: в прошлом году был назначен один рейс сдвоенных поездов). При этом процент занятости мест в сдвоенных поездах "Аллегро" в новогодние праздники составил 88%.
Пик перевозок поездами "Аллегро" в новогодний период пришелся на 2 и 3 января.
Для обеспечения повышенного спроса в новогодние и рождественские праздники было назначено 5 рейсов сдвоенных поездов "Аллегро" (для сравнения: в прошлом году был назначен один рейс сдвоенных поездов). При этом процент занятости мест в сдвоенных поездах "Аллегро" в новогодние праздники составил 88%.