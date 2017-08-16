ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении со странами дальнего зарубежья в январе-июле 2017 года выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 411,2 тыс. человек. Наибольший рост наблюдается в сообщении Россия – Финляндия (+25,7%), Россия – Германия (+20,4%), Россия – Италия (+7,3%), Россия – Китай (+12,7%).

Международные пассажирские перевозки осуществляются в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии по 20 международным маршрутам. В том числе поезда курсируют из России в Германию, Францию, Финляндию, Австрию, Чехию, Италию, Китай и т.д.

Напомним, для обеспечения постоянно растущего спроса на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в сообщении Россия – Европа в целом и в том числе в сообщении Россия – Германия холдингом "РЖД" с декабря 2016 года назначен поезд №13/14 "Стриж"/Strizh Москва – Берлин.